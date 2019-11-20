Правительство одобрило установку треног по-новому

Разработанная методика определяет места установки мобильных комплексов и то, на каком расстоянии от них должны размещаться предупредительные знаки.

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За исключением пары пунктов, проектный комитет национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» утвердил новую методику установки комплексов фиксации нарушений, которые также называют просто треногами.

Согласно правилам, разработанным институтом РосдорНИИ, ГИБДД и Росавтодором, которые скоро должны вступить в силу, мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут обозначаться знаками «Фотовидеофиксация» в населенных пунктах за 50–100 метров до места установки, а вне черты городов — за 150–300 метров, пишет «Коммерсантъ». При этом знаки должны быть видны за 100 метров, независимо от того, в какой полосе едет автомобиль.

Москва станет городом-исключением, где предупреждение о видеофиксации нарушений будет устанавливаться только на въездах в столицу. Вопрос о том, смогут ли таким приемом пользоваться другие города, остается открытым.

Места установки треног должны публиковаться в интернете. Размещать же их следует в местах, где за год произошло не менее трех аварий одного вида либо пяти аварий разных видов. Если в течение года количество аварий на участке снизилось на 80% и более, то камеру нужно переносить в другое место. Появилось и понятие «муляж» — имитатора камеры фиксации нарушений ПДД. На картах они будут обозначаться как обычные работающие камеры.

Следует отметит, что новый документ — лишь методика, являющаяся необязательной для применения. И уж тем более, ссылаясь на нее, отменить какой-либо выписанный с помощью треноги штраф нельзя.

В скором времени радары будут устанавливаться и на патрульные автомобили ГИБДД.

Фото: DPA/TASS