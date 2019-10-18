Радары встроят в «люстры» патрульных машин ГИБДД

Ведомство предложило новый способ контроля скорости автомобилей — комплексами фиксации оснастят автомобили ДПС.

В ближайшем будущем на дорогах появятся патрульные автомобили ДПС, оборудованные комплексами фиксации нарушений, встроенными в балки с проблесковыми маячками на крышах.

Измерение скорости окружающих транспортных средств будет вестись постоянно — как во время стоянки, так и в движении. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, добавив, что новые камеры заменят «треноги» на обочинах. Как сообщает «Коммерсантъ», закупать новые балки ведомство планирует уже в 2020 году.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов — и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», — рассказал Михаил Черников.

У главного редактора «За рулем» Максима Кадакова в связи с нововведением появилось несколько вопросов, которые он разместил на своей страничке на Facebook. Непонятно, кто будет барражировать по магистралям в поисках нарушителей скоростного режима, если в ГИБДД не хватает людей,- будет ли увеличен штат либо за рулем автомобилей окажутся вольнонаемные люди? Заметив патрульную машину в потоке, водители начинают вести себя более корректно, а значит фиксировать нарушения в нынешних объемах не получится. Не будет ли из-за этого впоследствии введено скрытое патрулирование? Не менее интересно, будет ли фиксация автоматической, или инспекторам придется останавливать нарушителей? И как будут обстоять дела с гонщиками, ездящими на машинах с белорусскими, армянскими, абхазскими и прочими иностранными номерами? Известно, что договоры на «треноги» заключались в ряде регионов на годы, и что теперь будет с этими соглашениями?

Также у Максима Кадакова есть вопросы к технической стороне проекта. В частности, какая система определения скорости патрульного автомобиля будет принята на вооружение — по GPS или по отраженному от асфальта сигналу?

Без ответов на эти вопросы сложно оценить, насколько эффективной окажется фиксация скорости с помощью оборудования на автомобилях ДПС, а выписываемые штрафы — справедливыми.

Помогает ли знание того, где расположены комплексы фиксации нарушений, ездить по правилам?

Фото: Донат Сорокин/ТАСС