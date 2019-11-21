Генпрокуратура хочет экстрадировать основателя «Рольфа»

Бизнесмен Сергей Петров, против которого ведется уголовное дело, сейчас проживает в Австрии и возвращаться на родину не намерен.

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Вчера в Басманном суде Москвы решали вопрос о продлении домашнего ареста одному из топ-менеджеров «Рольфа» Анатолию Кайро, и прокурор отметил, что готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей, которые находятся за пределами России, сообщает ТАСС.

Местонахождение всех фигурантов дела установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и сейчас решается вопрос об их экстрадиции, отметил прокурор.

Впрочем, с самого начала было известно, что Петров проживает в Австрии, он этого и не скрывал, отмечая, что то, в чем его обвиняют в России, в Австрии преступлением не считается, и за свою безопасность он спокоен.

Компанию «Рольф» он основал в августе 1991 года. Интересный факт в биографии бизнесмена: с 2007 по 2016 год он являлся депутатом Госдумы V и VI созывов от фракции «Справедливая Россия», но потом разочаровался в законодательной деятельности и снова погрузился в бизнес.

Сейчас Сергея Петрова обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам, а ряд топ-менеджеров, которые вместе с ним проходят по этому делу, якобы оказывали ему содействие в преступной схеме.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС