В автосалонах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски (Обновление)

Сразу в несколько дилерских центров компании пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ.

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Сотрудники центрального аппарата СК РФ и ФСБ проводят серию обысков в автосалонах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, обыскивают центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе в столице, рассказал собеседник агентства ТАСС.

В УФСБ по Петербургу и Ленинградской области также подтвердили, что сотрудники управления участвуют в оперативных мероприятиях в автосалонах, принадлежащих крупной компании.

С обысками к ним приехали около 10 часов утра, рассказал сотрудник столичной компании «Коммерсанту». Он не знает точно, где именно их проводят, но работников попросили оставаться на своих местах, иногда «выпускают покурить».

Сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании, создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне, заявил представитель компании.

Через некоторое время выяснилось, что следственный комитет РФ подозревает фактического владельца «Рольфа» Сергея Петрова и других топ-менеджеров в выводе за рубеж 4 млрд рублей. В отношении него и ряда руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов. Санкции по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров считает интерес правоохранителей к его компании местью за политическую деятельность или рейдерским захватом, о чем он прямо заявил изданию Forbes, которое оценивает его состояние в 900 млн долларов. Он отметил, что «неожиданностью для него это не стало». Сам предприниматель и члены его семьи сейчас проживают за границей. Петров с 2011 по 2016 годы был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» и часто допускал критические высказывания на ситуацию в стране.

Компания «Рольф» основана в 1991 году. В 2018 году ее выручка составила 229,7 млрд рублей. В портфель компании входят бренды Toyota, Nissan, Volkswagen, Ford, Skoda, Renault, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Mazda, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Chrysler, Jeep, Smart и Genesis.

По состоянию на 2019 год «Рольф» принадлежит кипрскому трасту, владельцем которого является сын Петрова Александр.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС