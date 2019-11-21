Автомобили с пробегом: что почём продадим через три года? Исследование

Все зависит от страны-изготовителя. «Корейцы» — лидеры по ликвидности в массовом, а «японцы» — в премиальном сегменте.

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Эксперты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат Инфо» проанализировали показатели остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом и составили список самых ликвидных по признаку «происхождение автомобильной марки».

Исследованию остаточной стоимости подверглись 287 моделей массового сегмента и 75 моделей класса премиум. В выборке были использованы данные по автомобилям 2016 года выпуска.

В массовом сегменте представлены японские, корейские, американские, европейские, российские и китайские марки, а в премиальном — европейские, американские, японские и корейские.

В массовом сегменте автомобиль с пробегом за три года потерял в среднем около 28% своей первоначальной цены, по которой он продавался в 2016 году, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 2018 году.

Наиболее ликвидными в массовом сегменте остаются корейские бренды. Показатель их остаточной стоимости составил 78,13%. У японских марок остаточная цена составила 73,96%, у автомобилей российских брендов — 70,40%, у «европейцев» — 68,23%, «американцев» — 68,19% и замыкают список машины из Поднебесной с результатом 67%.

В массовом сегменте тройку лидеров составили Mazda (81,75%), Renault (78,91%) и Toyota (78,81%). Четвертое и пятое места — у Hyundai (78,73%) и Skoda (77,99%).

Лидирует среди моделей Hyundai Solaris, за три года сохранивший 89,69% своей первоначальной стоимости, на втором месте Kia Soul (88,38%), на третьем — Mazda CX-5 (87,43%). В топ-10 вошли также Kia Rio (87,32%), Hyundai Creta (85,70%), Skoda Rapid (85,22%), Kia Sportage (84,80%), Hyundai Tucson (84,78%), Toyota RAV4 (83,98%) и Toyota Corolla (83,32%).

Премиальный автомобиль в среднем потерял за три года эксплуатации около 32% относительно своей первоначальной стоимости по прайс-листу 2016 года — средний показатель остаточной стоимости сократился на 1,8 процентных пункта.

Лидируют тут японские бренды (70,73%), на втором месте европейские марки (67,67%), на третьем — «американцы» (67,34%), на четвертом — корейский премиум-бренд Genesis (44,21%).

Топ-5 марок возглавила Volvo (77,73%), в ведущую тройку попали Lexus (77,2%) и Porsche (75,59%). Лидером рейтинга среди моделей сегмента премиум стал Volvo V40 Cross Country, сохранивший 87,98% первоначальной цены. За ним следуют Audi Q7 (83,40%), Lexus RX (81,41%), Audi TT (81,36%),Volvo S60 Cross Country (79,72%).

Таким образом, благодаря стабильному курсу рубля остаточная стоимость постепенно возвращается к своим традиционным значениям для трехлетних автомобилей — минус 20–40% в зависимости от категории и ликвидности марки.

Автомобили с пробегом: что почём продадим через три года? Исследование Все зависит от страны-изготовителя. «Корейцы» — лидеры по ликвидности в массовом, а «японцы» — в премиальном сегменте. Автомобили с пробегом: что почём продадим через три года? Исследование

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Инфографика: Автостат.Инфо