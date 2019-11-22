Доля автомобилей с АКП растет, но популярностью пользуются далеко не все автоматические трансмиссии.

Доля продаж новых автомобилей с автоматическими трансмиссиями достигла 59%. То есть на долю машин с механикой приходится уже лишь 41% от общего числа продаж. Если брать продажи по маркам, то оказывается, что у некоторых эти доли распределяются иначе: чьи-то автоматические трансмиссии, включая роботы и вариаторы, популярнее, а чьи-то оказываются нужны совсем немногим. В абсолютном же зачете, по количеству проданных с АКП машин, в топ вошли далеко не все бестселлеры нашего рынка. В нем нет, например, Лады.

Так, лидер рейтинга, составленного в результате исследования рынка агентством «Автостат», — Kia, 85% новых автомобилей которой продаются с автоматическими коробками. За десять месяцев 2019 года компания реализовала 142,5 тыс. машин с автоматом. На втором месте компания Hyundai, предлагающая те же автоматические трансмиссии, но доля продаж машин с ними у этого производителя ниже — 78%. Всего в 2019 году с января по октябрь было продано 101,7 тыс. Hyundai с АКП.

На третьем месте по количеству проданных машин с автоматической коробкой оказалась Toyota. Дилеры марки реализовали 69,5 тыс. автомобилей с АКП. То есть 93%.

В пятерку лидеров также вошли Volkswagen и Skoda. Несмотря на некоторые претензии к роботизированной коробке DSG, компании продали в России 57,5 тыс. и 47,5 тыс. автомобилей с автоматическими коробками, а их доля в общем объеме продаж составляет 74% и 67% соответственно.

Шестое и седьмое места заняли автоматические коробки Nissan и Renault. Купить модели этих марок с автоматическими трансмиссиями в период с января по октябрь предпочли 37,2 тыс. и 30,8 тыс. человек. Таким образом, на долю машин с автоматами пришлось 76% и 30% соответственно. То есть недорогие бестселлеры Renault все же чаще покупаются с механической трансмиссией.

На восьмом и девятом местах расположились компании BMW и Mercedes—Benz, у которых на долю машин с АКП приходится практически 100% — покупать премиальный автомобиль с механикой уже никому в голову не приходит, да и в продаже машин с такой трансмиссией не так много.

Замыкают рейтинг автомобили Mitsubishi. С автоматической трансмиссией в этом году было продано 25,7 тыс. машин этой марки — 89% от общего количества.

Доля некоторых моделей машин с АКП в продажах АВТОВАЗа составляет не более 10%.

Фото: Hyundai