«НАТОвской машине» не нашлось места в столичном дворе

Подать заявление в полицию на недружелюбных соседей был вынужден автовладелец автомобиля Opel в ответ на их угрозы. От мужчины потребовали убрать его машину с парковки, поскольку она принадлежит «враждебному России государству».

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Семья, проживающая в столичном районе Куркино, на днях обнаружила записку, приклеенную к стеклу автомобиля. На ней было написано: «Внимание! Не надо здесь парковать свой автомобиль, принадлежащий стране, участнице блока НАТО, враждебной к Российской Федерации. Здесь своим жильцам места не хватает!».

Посчитав этот текст разжиганием межнациональной розни, супруги немедленно обратились в полицию. Они объяснили правоохранительным органам всю ситуацию. Супруги поженились несколько лет назад, и муж-иностранец из Германии переехал жить к жене-москвичке. За это время мужчина несколько обрусел, и его основными приметами принадлежности к другой стране остались акцент, а также Опель Астра с немецкими номерами.

Дом, в котором проживает семья, вместе с четырьмя соседними образуют большой двор, где собственники квартир паркуют свои автомобили. Шлагбаумы на заездах во двор не обустроены, поэтому парковка организована по принципу «кто успел, тот и встал».

— Иногда вечером мужу приходится парковаться у соседнего дома, так как перед нашим мест нет, — рассказала супруга иностранца газете «МК». — Неоднократно ему лепили на стекло записки с требованием не парковаться у них под окнами. Только он их выбрасывал, не особо вникая в суть.

В последний раз анонимное творчество перешло границы вежливости. На боковом стекле они обнаружили послание с грубым текстом.

Когда москвичи пошли разбираться к старшему по подъезду, он не стал с ними общаться. В итоге супруги подали заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Они посчитали, что в данном случае речь идет о дискриминации, что карается по закону в рамках статьи 282 УК РФ.

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Фото: ‎Valeria Khokhlova/Наше Куркино