Забирать права без суда и следствия: сотрудникам ГИБДД расширят полномочия

Суперсилу смогут обрести в обозримом будущем стражи российских дорог. В настоящее время готовится законопроект, который позволит инспекторам во внесудебном порядке лишать водителей прав.

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В пояснительной записке уточняется, что законопроект направлен «на исключение возможности управления транспортными средствами водителями, у которых при проведении обязательного периодического медицинского осмотра <...< установлены заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями либо <...> ограничениями к управлению транспортными средствами».

Согласно существующим правилам, водители, которые управляют личными авто и не отвечают за жизнь и здоровье пассажиров общественного транспорта, проходят медкомиссию только раз в десять лет — при смене прав. Соответственно, что бы ни случилось с человеком за этот достаточно долгий промежуток времени, для полицейского сообщества это остается за кадром. И даже если различные противопоказания для вождения выявляются в ходе рядовых осмотров в больницах, эти сведения не попадают в ГИБДД — такая связь между ведомствами на сегодняшний день не налажена. Таким образом, Госавтоинспекция пропускает важные сведения, которые могли бы быть серьезной причиной, чтобы отобрать права у гражданина. Речь идет о резком ухудшении зрения, алкоголизме и системных хронических заболеваниях, которые могут радикально повлиять на состояние человека за рулем, и так далее.

Как утверждают разработчики, необходимость в создании законопроекта довольно остра и подтверждается сухими цифрами. В течение последних трех лет было установлено более 77 тысяч фактов наличия у водителей медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами (в частности, 33 тысячи — по итогам 9 месяцев 2019 года). В итоге более 36 тысяч водительских удостоверений было аннулировано на основании судебных решений, а в остальных случаях водителей лишили права управлять отдельными категориями транспортных средств и заменили их водительские удостоверения.

Теперь же предлагается установить межведомственное информационное взаимодействие между Минздравом и МВД. В этом случае данные о противопоказаниях, выявленных в ходе обычного медосмотра, будут поступать в ГИБДД. После этого водителя будут направлять на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

Если заболевание подтвердится, права автовладельца будут аннулированы. Более того, если даже он просто не явился на внеплановый медосмотр, его тоже лишат прав. При этом если сейчас данная процедура осуществляется в судебном порядке, то в случае принятия законопроекта обращения в суд даже не потребуется: сотрудники ГИБДД смогут «отобрать» водительское удостоверение самостоятельно.

Срок вступления в силу законопроекта установлен на 1 июля 2022 года. Это связано с тем, что к этому времени в стране уже будет создана так называемая ЕГИСЗ — единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

Отдельные эксперты придерживаются мнения, что нужно отменить водительскую медсправку.

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