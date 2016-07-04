Какое отношение к здоровью водителя имеет медицинская справка, необходимая при получении водительских прав и обновляемая раз в 10 лет, и нужна ли она в принципе? Продолжение дискуссии с форума «За рулем».

— Не согласен с выводами статьи о медицинских справках (речь шла о том, что этот документ — лишь вид налога с водителя, схема ее получения исключительно неудобна, судить по ней о состоянии здоровья нельзя, а потому целесообразнее всего было бы справку упразднить. — Прим. ред.). Невозможно же махнуть рукой на безопасность и совсем их отменить! Почему нельзя вносить информацию о получении «честной» справки в общую базу данных?

— Вносить-то можно — но какой смысл? Сейчас, например, в базы вносят «честно купленные» диагностические карты, выданные без какого-либо осмотра автомобиля. Права тоже можно купить, и продающая инстанция вносит их в базу данных. Это же случится и с медсправкой.

Толковый медосмотр — из области нерешаемых проблем не только у нас. Хотя бы потому, что здоровье может испортиться быстрее, чем за год или два (не говоря уж про десять лет!), а подвергать всех водителей ежедневному медосмотру нереально.

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