Subaru отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с двигателями — журнал За рулем

Subaru отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с двигателями

Неисправность может привести к отказу запуска двигателя и короткому замыканию.

Subaru XV
Subaru XV

Subaru > XV

Subaru Impreza
Subaru Impreza

Subaru > Impreza

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

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В России объявлена сервисная кампания, в ходе которой отзываются 7442 автомобиля Subaru моделей Impreza и XV (G4, G5), а также Forester (S5), купленных в период с 2017 года по настоящее время.

Выяснилось, что из-за ошибки программы блока управления двигателем на катушке зажигания напряжение может сохраняться дольше положенного после остановки двигателя. В результате катушка перегревается, и может случиться короткое замыкание. Также были обнаружены дефектные провода и модуля зажигания, которые провоцируют перегорание предохранителя. Это приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых Subaru необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера марки, мастера которого отремонтируют автомобиль бесплатно, за счет завода-изготовителя. При этом будет перепрограммирован блок управления двигателем, проверены и при необходимости заменены провода и катушки зажигания.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых машин известят официальные представители ООО «Субару Мотор» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Subaru

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