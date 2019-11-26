Subaru отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с двигателями

Неисправность может привести к отказу запуска двигателя и короткому замыканию.

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В России объявлена сервисная кампания, в ходе которой отзываются 7442 автомобиля Subaru моделей Impreza и XV (G4, G5), а также Forester (S5), купленных в период с 2017 года по настоящее время.

Выяснилось, что из-за ошибки программы блока управления двигателем на катушке зажигания напряжение может сохраняться дольше положенного после остановки двигателя. В результате катушка перегревается, и может случиться короткое замыкание. Также были обнаружены дефектные провода и модуля зажигания, которые провоцируют перегорание предохранителя. Это приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых Subaru необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера марки, мастера которого отремонтируют автомобиль бесплатно, за счет завода-изготовителя. При этом будет перепрограммирован блок управления двигателем, проверены и при необходимости заменены провода и катушки зажигания.

О необходимости обращения в сервис владельцев отзываемых машин известят официальные представители ООО «Субару Мотор» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

В следующем году в продаже появится новый универсал Subaru Levorg.

Фото: Subaru