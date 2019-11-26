Пьяный водитель без прав протаранил 6 машин — журнал За рулем

Пьяный водитель без прав протаранил 6 машин

Водительские права у виновника аварии уже были изъяты, а значит ему грозит большой штраф и исправительные работы.

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Этой ночью в Красноярске произошло ДТП по вине пьяного водителя. Управляя автомобилем Toyota, он не справился с управлением и протаранил шесть машин, припаркованных возле дома 76 по улице Щорса. Фотографии ДТП появились сегодня в сети ВКонтакте. Авария произошла около 3 часов 35 минут. Пострадавшие автомобили стояли вдоль обочины.

Совершив столкновение, виновник аварии, мужчина в возрасте 35 лет, остался на месте. В результате ДТП он не пострадал. Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у мужчины не оказалось — он был лишен их ранее.

Теперь любителю пьяной езды, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Фото: vk.com/kraschp

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