Пьяный водитель без прав протаранил 6 машин

Метан в машине: считаем выгоду и ищем заправку Полтора года назад президент страны заявил, что нужно развивать использование приоритетного для России альтернативного топлива — метана, а отнюдь не электричество. А где заправляться-то? Я же уступаю дорогу! Почему мне сигналят сзади? Бывает, выезжаешь со второстепенной дороги в свободный ряд, а тебе сигналят те, кто едет по главной в соседнем ряду. Мол, напугал их. Но ведь если всех пропускать, то тебя начнут подгонять клаксонами те, кто едет сзади. А что в ПДД сказано? Какие нужны документы для вещей в багажнике (не хочу попасть на штраф) Статья, посвященная перевозке в автомобиле самых безобидных, на первый взгляд, вещей, которые на самом деле могут оказаться под запретом, будь то дрова или охотничьи трофеи, вызвала бурное обсуждение на форуме. Читателям отвечает эксперт «За рулем».