Datsun отзывает машины из-за «ватных» тормозов

Под сервисную кампанию попали почти 1,7 тыс. автомобилей, купленные в период с августа по сентябрь 2019 года.

В России отзывают 1677 автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года. У них обнаружен дефект тормозной системы.

Из-за того, что обратный клапан усилителя тормозов был изготовлен из материала, не соответствующего спецификации, деталь склонна к поломкам даже при нормальной эксплуатации без резких торможений. В результате давление в тормозной системе падает, и водителю приходится сильнее давить на педаль, чтобы замедлить или остановить автомобиль.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых Datsun следует обратиться в сервис ближайшего удобного дилера марки, мастера которого отремонтируют автомобили бесплатно, за счет завода-производителя. При этом будут проверяться и, при необходимости, заменяться обратные клапаны усилителя тормозов.

О том, что автомобиль участвует в сервисной кампании, владельцев известят официальные представители ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» по телефону или почте. Узнать о необходимости ремонта можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее автомобили Datsun отзывались из-за проблем с колесами.

Фото: Datsun