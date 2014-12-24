Datsun отзывает машины из-за риска отрыва колес

В России объявлена сервисная кампания, под которую попали модели Datsun, произведенные в сентябре 2018 года.

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Компания Nissan отзывает в России 64 автомобиля Datsun, которые сошли с конвейера в сентябре прошлого года. Причиной отзыва стал дефект ступиц задних колес. По причине неправильного химсостава металла, из которого произведены детали, их прочность вызывает сомнения: со временем ступицы могут покрыться трещинами. Это приведет к появлению неприятных шумов при езде и риску отрыва колеса. Последнее, как указали в компании, маловероятно, но допустимо.

Владельцам отзываемых автомобилей для устранения неисправности необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера Datsun, мастера которого абсолютно бесплатно проверят и заменят ступицы задних колес.

О необходимости ремонта владельцев дефектных автомобилей известят официальные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что машина попала под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сверив ее VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, размещенным на сайте Росстандарта.

Фото: Datsun