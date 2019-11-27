Volkswagen Jetta в России получит бюджетную версию

Автомобиль уже сертифицирован для продаж. На выбор покупателям предложат два мотора и две коробки. И никаких роботов!

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Новый Volkswagen Jetta, продажи которого должны начаться в ближайшее время, обещает оказаться весьма интересной моделью: автомобиль получит два двигателя и две коробки, а его габариты сопоставимы с полноразмерным седаном.

Длина Volkswagen Jetta достигает 4702 мм, ширина равна 1799 мм, а высота — 1459 мм. Колесная база седана растянулась на 2670 мм. Примерно такие же габариты имел старший брат Джетты — Passat предыдущего поколения.

Оснащаться автомобиль будет не только современным и дорогим бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с., но и более ранней и недорогой разработкой — атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с.

Турбированный агрегат доступен только в паре с 6-ступенчатой автоматической гидромеханической трансмиссией (не роботом), тогда как атмосферник, на выбор покупателя, можно будет заказать и с тем же автоматом, и с 5-ступенчатой механикой.

В список обязательного оборудования, которым будут оснащаться даже самые недорогие версии седана, вошли система ЭРА-ГЛОНАСС, система стабилизации, ISOFIX, кондиционер, датчики давления воздуха в шинах и 16-дюймовые колеса.

В более дорогих комплектациях новая Jetta получит навигацию, парктроники, бортовой компьютер, люк в крыше (!), подогрев сидений, камеру заднего вида и систему кругового обзора, рольшторы задних дверей и 17- либо 18-дюймовые колеса.

Тест-драйв нового Volkswagen Jetta вы найдете здесь.

Фото: Volkswagen

Видео: Youtube