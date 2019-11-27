В Европе выбирают «Автомобиль года» — названы финалисты. Давайте проголосуем! — журнал За рулем

В Европе выбирают «Автомобиль года» — названы финалисты. Давайте проголосуем!

Битва за титул «Европейский автомобиль 2020 года» продолжается. Только что был объявлен список номинантов. А какой из них достоин звания победителя, как вы считаете? Предлагаем сделать свой выбор.

Porsche Taycan
Porsche Taycan

Porsche > Taycan

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Tesla > Model 3

Peugeot 208
Peugeot 208

Peugeot > 208

Renault Clio
Renault Clio

Renault > Clio

BMW 1-й серии
BMW 1-й серии

BMW > 1-й серии

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

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После последнего тура голосования присяжные сократили список с 35 кандидатов на звание «Европейский автомобиль 2020 года» (2020 European Car of the Year) до семи. Чтобы иметь право участвовать в конкурсе, автомобили должны быть новыми и продаваться как минимум в пяти европейских странах.

«Этот список отражает текущие направления развития автомобильного бизнеса, — говорит президент жюри премии Фрэнк Янссен. — Мы видим, что идет электрификация, а также вводятся самые высокие стандарты для двигателей внутреннего сгорания».

Финалистами «Европейский автомобиль 2020 года» стали:

  • BMW 1-й серии
  • Ford Puma
  • Peugeot 208
  • Porsche Taycan
  • Renault Clio
  • Tesla Model 3
  • Toyota Corolla

«Электрические транспортные средства представляют Porsche Taycan, а также Tesla Model 3, но на рынок вышел и Peugeot 208, который будет доступен в электрической версии. Появление BMW 1-й серии подчеркивает, что технологии двигателей внутреннего сгорания все еще имеют большой потенциал», — добавил Янссен.

Жюри конкурса выберет победителя в конце февраля, а объявят его во время открытия Женевского автосалона 2 марта 2020 года, в 17:00 по московскому времени (15:00 CET, 9:00 EST).

Победителем прошлогодней премии «Европейский автомобиль 2019 года» стал электрический кроссовер I-Pace от Jaguar, который также получил награду World Car of the Year (Всемирный автомобиль года).

  • Финалистов премии «Европейский автомобиль 2019 года» вы найдете здесь.

Фото: Peugeot

Какой автомобиль достоин звания «Автомобиль года в Европе 2020»

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