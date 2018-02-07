Обновленный Toyota C-HR: начался прием заказов

У обновленного купе-кроссовера изменился экстерьер и пересмотрены комплектации. Цены начинаются от 1 828 000 рублей.

С сегодняшнего дня официальные дилеры Тойота в России начали принимать заказы на обновленный Toyota C-HR. Изучив мнение потенциальных покупателей, воспринимающих автомобиль как гаджет, купе-кроссоверу добавили яркости в дизайне, обновили мультимедиа и пересмотрели наполнение комплектаций.

У C-HR обновлен передний бампер: решетка радиатора стала шире и появилась декоративная нижняя накладка в цвет кузова. Противотуманки перенесли: теперь они расположены выше и ближе к боковым границам автомобиля. Оптика у модели стала светодиодной, включая дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, противотуманные фары и задние фонари. Между задними фонарями появилась цельная накладка. А еще у автомобиля новый цвет кузова — «оранжевый металлик» и новые двухцветные 17-дюймовые колесные диски.

На Toyota C-HR устанавливается мультимедийная система с поддержкой функций Apple CarPlay и Android Auto для безопасного пользования возможностями смартфонов во время движения. Интерфейс смартфона можно вывести на 8-дюймовый экран мультимедиа и управлять приложениями при помощи сенсорных кнопок и кнопок на руле. Есть также функция голосового управления. Кроссовер получил премиальную аудиосистему JBL с 9 динамиками, усилителем нового поколения с функцией тонкой настройки и технологией восстановления сжатого звука.

Раньше у Toyota C-HR было три комплектации, теперь их две — от базовой Ride решено было отказаться в силу ее невысокой востребованности.

Начальная Hot оснащается атмосферным бензиновым 2-литровым двигателем и передним приводом. За нее теперь просят 1 828 000 рублей, это на 72 тысячи больше, чем раньше, но справедливости ради стоит отметить, что наполнение комплектации стало намного богаче. В ней теперь светодиодные фары ближнего света вместо галогенок, частично светодиодные задние фонари, функция электрического складывания боковых зеркал, передние и задние датчики парковки, интеллектуальная система доступа в автомобиль, запуск двигателя нажатием кнопки, ну и про мультимедиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto тоже забывать не стоит.

Комплектация Cool оснащается 1,2-литровым турбированным бензиновым мотором и полным приводом. Цена ее осталась прежней — от 2 168 000 рублей. Комплектация Cool в дополнение к новым мультимедийным функциям получила электропривод регулировки водительского сиденья.

Обе версии купе-кроссовера предлагаются только с вариатором.

Для автомобиля доступен «зимний пакет», который включает обогревы рулевого колеса, лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковых зеркал и передних сидений, индикатор уровня омывающей жидкости, а также — в комплектации Hot — дополнительный электрический отопитель салона.

Обновленный Toyota C-HR: начался прием заказов У обновленного купе-кроссовера изменился экстерьер и пересмотрены комплектации. Цены начинаются от 1 828 000 рублей. Обновленный Toyota C-HR: начался прием заказов

Toyota C-HR поучаствовала в большом тесте вместе с Citroen C3 Aircross и новым Kia Soul.

Фото: Toyota