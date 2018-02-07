Новый украинский внедорожник: дебют в конце 2020 года

В начале XX века количество машин в России исчислялось сотнями, а думать о крупном отечественном производстве побаивались даже влиятельные промышленники. Страна стояла на пороге собственного автомобилестроения. Одной из удачных первых попыток были «Руссо-Балты».
Аккумулятор сел, двигатель не заводится. Кто не оказывался в подобной ситуации? В холода такое происходит чаще. Поэтому если вы не умеете «прикуривать» от другой машины, срочно учитесь — зима скоро. «За рулем» рассказывает, как делать это правильно.
Имея 400 000 рублей, можно обратить внимание на дорестайлинговый Polo Sedan. На поиск достойного варианта понадобится время: предложений много, но средний пробег автомобилей великоват — около 100 000 км.
Если отстегнуть заднюю стенку кабины и разложить спрятанный за ней «диван», утилитарный пикап Felicia Fun трансформируется в легкомысленное, богемное ландо. Именно так некогда называли кузовá с открывающейся задней частью крыши. Наверное, ради ребяческого ощущения, которое дарит эта Skoda, — сравнимого с тем, что испытывал в детстве, разбирая-собирая игрушечную машинку из ярких элементов немудреного конструктора, — и делают подобные автомобили. Они с рождения обречены быть раритетами, и потому особенно интересны.