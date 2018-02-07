Новый украинский внедорожник: дебют в конце 2020 года

Автопром Незалежной подготовил гражданский внедорожник Novator-CV — «для приключений».

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С виду вы не отличите гражданский Новатор от его военной версии. Разница между этими моделями только в толщине обшивки кузова — брони в армейской вариации гораздо больше.

Полноприводная машина, как и военный Novator, оснащена 6,7-литровым 300-сильным турбодизелем Ford Power Stroke и 6-ступенчатой АКП. Максимальная скорость — 180 километров в час.

«Речь не идет о производстве „паркетного“ пикапа с „брутальной“ внешностью, на котором можно порычать у входа в ночной бар или покатать девушек после дискотеки, — прокомментировал директор ООО „Украинская бронетехника“ Александр Кузьма. — Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия — бездорожье, леса и горы, а назначение — путешествия и настоящие приключения».

Производители обещают, что автомобиль сохранит возможность «уверенно преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн». В списке оснащения новинки — ABS, система ночного видения, климат-контроль, электрическая лебедка, автоматическая подкачка шин, обогрев ветрового стекла и зеркал. Автомобиль также укомплектован системой пожаротушения.

«Доходы от реализации гражданской версии „Новатора“ мы планируем инвестировать в разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники для украинской армии», — отметил Андрей Сенченко, Глава наблюдательного совета ООО «Украинская бронетехника».



