Чтоб неповадно было: ГИБДД поймала и оштрафовала хвастливую автомобилистку

Молодая женщина хвасталась в соцсетях, показывая видео своего наглухо затонированного автомобиля Kia. В Госавтоинспекции отреагировали на вызов и сняли свой ролик.

В видеоролике, размещенном ВКонтакте, жительница Красноярска говорила, что ее «не раскатали с марта и не раскатают» и демонстрировала свой автомобиль, на стекла которого нанесена тонировка.

Но оказалось, что красноярские инспекторы ДПС тоже черпают информацию из соцсетей. В итоге — автомобиль Kia с 23-летней нарушительницей задержали и установили, что тонировка не соответствует норме.

Также выяснилось, что автомобилистке ранее уже было выдано предписание устранить нарушение, но она им пренебрегла. За невыполнение законного требования сотрудника полиции суд назначил ей административный штраф в размере 1000 рублей.

Кроме того, стало известно, что с начала года ее 56 раза привлекали к ответственности за различные нарушения, но половину штрафов она не заплатила. Поэтому по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного законодательства» ее оштрафовали еще на 1000 рублей. Судья пожалел молодую женщину и не назначил ей административный арест 15 суток только потому, что у нее есть маленький ребенок.

Ну и неоплаченные штрафы ей придется погасить в ближайшее время.

Другая красноярка тоже заинтересовала Госавтоинспекцию выложив в соцсети видео с фейковой попойкой в автомобиле.



Видео:YouTube