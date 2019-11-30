Лучшим прицепом для путешествий стал Venture RV Sonic X, появившийся в продаже в этом году.

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Еще в марте этого года Sonic X от Venture RV был лишь концептом, но очень быстро превратился в серийную модель, что позволило ему участвовать в конкурсе «RV of the 2020». Подобно тому как концептуальные автомобили растрачивают свою харизму по пути к конвейеру, универсальный туристический прицеп растерял ряд особенностей, прежде чем стать серийным. Но большинство интересных решений сохранились.

Характеристики прицепа в итоге убедили членов жюри журнала RVBusiness назвать Sonic X лучшим кемпером 2020 года. Свою роль в этом сыграли и солнечные батареи, и внедорожные шины, а также легкий кузов из стекловолокна на алюминиевом каркасе и приемлемая для рынка США цена на уровне 47 тыс. долларов (3 млн рублей).

Четыре солнечные панели в сочетании с литий-ионной батареей на 250 ампер, инвертором на 2000 Вт и зарядным устройством на 100 ампер делают Sonic X практически полностью автономным. Кемпер также оборудован системой очистки воды, которую он может самостоятельно набирать из водоема, расположенного от него на расстоянии до 23 метров.

Venture RV оборудовал прицеп внешними креплениями для велосипедов спереди и каяка сзади. Мебель внутри сделана из цельного дерева и выдержана в европейском стиле. Кровать, под которой есть место для хранения, имеет поролоновый матрас, дизайнерскую спинку и светодиодное освещение. На кухне есть микроволновка, раковина и холодильник. Кроме того, прицеп оборудован душем и даже телевизором. Помимо базовой комплектации, прицеп предлагается в версиях Xtreme и Luxury.

Назван лучший кемпер 2020 года Лучшим прицепом для путешествий стал Venture RV Sonic X, появившийся в продаже в этом году. Назван лучший кемпер 2020 года

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Фото: Venture RV