Топ-5 основных зимних проблем и советы, как их избежать

Работники служб эвакуации лучше других знают, с какими проблемами чаще всего сталкиваются на зимних дорогах автомобилисты. Прислушаемся к их рекомендациям, как пережить зиму без проблем и поломок.

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Самые частые технические проблемы с автомобилем в зимнее время по просьбе «За рулем» проанализировали эксперты агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР и дали рекомендации, как их избежать.

Среди самых распространенных зимних неприятностей — проблемы запуска двигателя. Причиной этого становятся неполадки с зажиганием или в топливной системе, неисправности стартера, а чаще всего — севший аккумулятор. Поэтому рекомендация тут одна — продиагностировать эти системы автомобиля еще до наступления зимы и устранить неполадки, если они есть. Ведь в теплое время многие из перечисленных проблем никак не проявляются или не являются серьезными помехами для эксплуатации, а в холода «внезапно» о себе заявляют. Ещё одним решением может стать дополнительная теплоизоляция моторного отсека и аккумулятора (последний в этом случае можно даже оснастить еще и специальной системой обогрева), а также установка предпускового подогревателя. Это поможет купировать или полностью устранить трудности с запуском и заодно повысить комфорт в салоне.

Примерзание дверей, стекол и щеток стеклоочистителей также весьма неприятные зимние проблемы. Причем первая создает серьезные трудности, не давая попасть в автомобиль. Ни в коем случаем нельзя пытаться решить ее силой и дергать дверь. В машину вы, может быть, и попадете, но уплотнители могут не пережить «штурма» и потребовать замены. В таких случаях имеет смысл сначала попробовать открыть другие двери и даже багажник (в пятидверках). Часто двери замерзают только с одной — наветренной стороны. Еще одно решение — прогревание салона (если есть возможность сделать это удаленно): уплотнители оттают и «отпустят» дверь. А еще лучше, не дожидаясь описанных трудностей, периодически обрабатывать резиновые детали силиконовым составом. Дворники же можно просто поднимать вверх, оставляя машину, — так они точно не примерзнут, хотя есть риск, что ими заинтересуются хулиганистые подростки. Ну а если дворники все же примерзли, лучше дождаться, пока обогрев ветрового стекла сделает свое дело, и освободит щетки из ледяного плена.

Очень часто даже при включенном вентиляторе и обогреве салона на стеклах остается мутная пелена. Главными причинами могут быть забившийся салонный фильтр или мусор и снег в коробке воздухопритока, расположенной перед ветровым стеклом. Фильтр в таких случаях необходимо заменить, выгрести из воздухопритока снег, лед, опавшие листья и все, что там скопилось. Зимой также полезно время от времени включать кондиционер (например, на отапливаемых стоянках супермаркетов), что защитит уплотнения от пересыхания, а систему кондиционирования — от потери давления.

Если на морозе оставить машину после поездки на стояночном тормозе, тормозные колодки могут примерзнуть и заблокировать колеса. В этой ситуации лучше оставлять машину с ручной коробкой «на передаче», а с автоматом — в режиме паркинга. При наличии заметного уклона дороги можно дополнительно упереть вывернутые колеса в бордюр. Все это не следует понимать, как «не пользуйтесь ручником зимой». Наоборот — пользуйтесь хотя бы время от времени, чтобы он не закис, но не оставляйте на нем машину. Если же вас все-таки постигла неудача с примерзшими колодками, не пытайтесь сорвать их троганьем или буксировкой, вызывайте эвакуатор и везите машину в тепло.

Порой приходится оставлять машину в снегу, так как других вариантов просто нет. А после этого можно услышать странный шум, почувствовать вибрации и биение руля. Это значит, что снег сначала растаял на нагретых деталях (тех же тормозах, например), а затем замерз и на колесах образовался дисбалансирующий груз. Тут все просто: езжайте поскорее на мойку и избавляйтесь от ледышек.

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