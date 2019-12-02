Топ-9 машин с просроченными выплатами по кредитам

Чаще других платежи по автокредитам задерживают те, кто покупает бюджетные автомобили. Самыми же надежными заемщиками оказались покупатели японских машин.

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Примерно половина автомобилей, покупаемых в России, приобретаются в кредит. Но не все заемщики производят выплаты по кредитам вовремя. Исследование, проведенное сервисом автозайма CarMoney, на которое ссылается издание «Коммерсантъ», выявило интересную закономерность: проблемы с погашением взятых кредитов чаще всего возникают у приобретателей недорогих автомобилей.

Самый высокий процент просрочек был выявлен у автомобилистов, купивших Лады Гранты. Почти половина из них, то есть 43%, погашают задолженности несвоевременно. На втором месте среди людей, которым нечем погашать кредит, взятый на покупку машины, стали владельцы Opel Astra, которая сегодня продается только на вторичном рынке. Процент неплательщиков, задерживающих выплаты, составляет 41%. Неплатежеспособными оказались и 40% покупателей давно снятого с производства Hyundai Accent, который так же, как и Astra, представлен на вторичном рынке. Третье место с ними делят владельцы Renault Logan, 40% которых часто нечем погашать взятые кредиты.

На четвертом месте по просрочкам выплат оказались покупатели Chevrolet Cruze — 38%, а пятое место заняли владельцы кредитных Toyota Camry — 35%.

Ford Focus оказался на шестом месте — взятые на эти автомобили кредиты не погашают своевременно 34% покупателей. Седьмое место делят владельцы автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio — 32% просрочек.

В прошлом году автомобили, кредиты за которые погашались с задержками, были дороже. Лидеры рейтинга 2018 года — Ford Focus, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris. В 2019 году эти модели в тройку лидеров не вошли.

Самыми надежными заемщиками оказались владельцы Nissan Almera — просрочки выплат допускают 23%. На втором месте те, кто приобрел в кредит Mitsubishi Outlander (26%), а на третьем — выбравшие Toyota Corolla (29%).

Топ-9 автомобилей, платежи за которые поступают с опозданиями

Место Марка, модель Процент просрочек 1 Lada Granta 43 2 Opel Astra 41 3 Hyundai Accent 40 4 Renault Logan 40 5 Chevrolet Cruze 38 6 Toyota Camry 35 7 Ford Focus 34 8 Hyundai Solaris 32 9 Kia Rio 32

Несмотря на просрочки, банки готовы давать нам на покупку автомобилей гораздо больше денег.

Фото: Moses Vega / Unsplash