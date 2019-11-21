Банки готовы давать больше денег на покупку машины

Несмотря на снижение спроса на автокредиты, их объем вырос почти на 20%.

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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало статистику, согласно которой объем кредитов на покупку автомобилей за 10 месяцев 2019 года, с января по октябрь, увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 18,4% — с 505,5 млрд до 598,5 млрд рублей.

«По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2019 г. сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 598,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г., объем выданных автокредитов вырос на 18,4% (за 10 месяцев 2018 г. — 505,5 млрд руб.)», — заявили в НБКИ.

Больше всего денег заняли у банков жители столицы — 68,34 млрд рублей. На втором месте оказалась Московская область — 45,24 млрд рублей. Третье место занял рынок Санкт-Петербурга, жители которого одолжили под проценты 44,29 млрд рублей. В пятерку основных регионов-кредиторов вошли также Республика Татарстан (25,42 млрд) и Краснодарский край (23,41 млрд).

Лидерами роста объемов кредитов на покупку автомобилей стали Калужская область (+38,9%), Волгоградская область (+38,3%) и Рязанская область (+36,5%). В топ-5 регионов по этому параметру также вошли Красноярский край (+36,3%) и Тульская область (+31,5%). Объем занимаемых денежных средств вырос также в Москве и Санкт-Петербурге — на 16,8% и 15,2% соответственно.

При этом ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» заявило о выявленном спаде интереса россиян к автокредитам — влезать в долги хочет все меньшее количество людей. Согласно отчету бюро, спрос на деньги под проценты для покупки машин в конце лета упал на 8%, и сезонность, как отмечается, здесь не при чем. Если в июле банки выдали кредиты 75 тысячам человек, то в августе за ними обратились лишь 68 тысяч.

Рост объема занимаемых сумм наблюдается постоянно, что вызвано несколькими факторами.

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