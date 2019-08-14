Займем по-крупному: вырос размер автокредитов

С апреля по июнь 2019 года средний размер автокредита увеличился на 8,4% и составил 769,7 тыс. рублей, по сравнению с тем, что был годом ранее, сообщает Национальное Бюро кредитных историй.

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Среди 30 регионов лидером по среднему размеру автокредита стала Москва — 1 115 111 руб., догоняет ее Московская область — 965 988 руб., Санкт-Петербург — 940 840 руб., Краснодарский край — 875 974 руб. и Ханты-Мансийский АО — 808 831 руб.

Самый скромный средний размер автокредита в топ-30 регионов зафиксирован в Кемеровской — 466 709 руб. и Кировской — 547 215 руб. областях, Удмуртской Республике — 617 333 руб. и Татарстане — 637 323 рубля.

В Тюменской области сумма автокредита во втором квартале текущего года (к АППГ) выросла больше всего — на 14,8%; увеличились размеры займов также в Рязанской области — на 14,7%, Ставропольском крае — на 14,5%, Московской области — на 13,8% и в Чувашии — на 12,6%.

Снизился средний размер автокредита в Кемеровской (-27,6%), Кировской (-6,6%) и Новосибирской (-1,0%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 11,1% и 12,1% соответственно.

Ну а о главной причине роста среднего займа догадаться несложно — просто подорожали сами автомобили.

Тем не менее в июле продажи на авторынке России опять упали, и до конца года улучшений не предвидится.



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