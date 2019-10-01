Мы перестаем брать автокредиты: неинтересно и дорого — журнал За рулем

Мы перестаем брать автокредиты: неинтересно и дорого

В августе отмечен спад интереса к автомобильным кредитам, что вызвано не сезонностью, а незаинтересованностью.

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Бюро кредитных историй «Эквифакс» отметило спад интереса покупателей автомобилей к покупке в кредит. Это произошло впервые с начала года, причем выдача автокредитов сократилась сразу на 8%.

Например, в июле кредитные организации выдали на покупку автомобилей 56 млрд рублей. Всего же автокредитованием воспользовались 75 тыс. человек. В августе купить машину в кредит решились 68 тыс. человек, взяв при этом в долг всего 52 млрд рублей.

В докладе отмечается, что причиной спада интереса к автокредитам стала совсем не сезонность. Эксперты отметили незаинтересованность покупателей в приобретении автомобилей, тем более в кредит. Восстановить спрос можно с помощью новых мер господдержки продаж новых автомобилей, а также с помощью разного рода промоакций со стороны продавцов, уверены аналитики.

Фото: depositphotos.com

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