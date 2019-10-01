Мы все чаще меняем старый автомобиль на... не такой старый

Дилеры отмечают рост спроса на автомобили с пробегом и все более частое их приобретение по схеме трейд-ин.

Российские дилеры отмечают рост спроса на представленные в их салонах подержанные автомобили, которые можно купить по системе трейд-ин: владельцы сдают свои более ветхие машины, выбирая автомобили посвежее, с пробегом, либо более высокого класса.

О снижении спроса на новые автомобили «Известиям» рассказали представители крупнейших дилерских сетей: рост количества описанных сделок за первые 6 месяцев этого года по разным данным составил от 7 до 20%, в зависимости от продавца. Например, в «АвтоСпецЦентре» отметили 20-процентный рост, в «Авилоне» — 11-процентный, а в «Рольфе» — 7-процентный.

На данный момент доля сделок по системе трейд-ин при покупке автомобиля с пробегом составляет 15%. В прошлом году она достигала 11%. Если оценивать рынок трейд-ин в целом, с учетом также покупки по этой схеме новых автомобилей, то он достигает 35% — каждый третий автомобиль сегодня покупается при помощи обмена. У некоторых же дилеров процент трейд-ин-сделок превышает 64%.

В условиях сокращающегося рынка новых автомобилей дилеры начинают активнее действовать на рынке машин с пробегом, предлагая менее строгие условия приема старых автомобилей в трейд-ин. Одновременно дилеры расширяют сервис для обслуживания проданных машин с пробегом.

Узнать о том, как обстоят дела на рынке новых автомобилей, можно здесь.

Фото: Dietmar Becker / Unsplash