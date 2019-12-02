«Вселенский заговор»: Мара Багдасарян решила написать письмо Путину

Девушка жалуется на своей странице в Instagram, что ее совсем затравили. Права обратно получить не дают, а еще и отца лишили гражданства.

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Стритрейсерша Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом она сообщила на своей страничке с соцсети. Девушка пишет, что в августе сделала попытку вновь получить водительские права. Собрала все документы и даже выложила фото в Инстаграм. Обратилась в автошколу, но там под надуманным предлогом ей отказали. Создали «какую-то комиссию», которая без ее присутствия решила, что она не подходит по состоянию здоровья. Вот ведь удивительно, учитывая, что прав ее лишили пожизненно.

Но девушка решила, что вокруг нее творится произвол, и связала это с ситуаций с отцом, которого пытались лишить гражданства.

«Только сейчас я понимаю, что из боязни, что я буду требовать свои права, имея законные основания, и в этой борьбе, естественно, меня будет поддерживать мой отец, они решили его „устранить“. Спасибо, что не получилось...»

Мара рассказала, что ее адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к президенту с просьбой провести расследование этой нездоровой ситуации. По какому праву комиссия в автошколе аннулировала медицинские справки Мары из государственных поликлиник, а также комиссии, которая лишила ее отца гражданства. А еще пусть разберется с виновными за гонение в отношении ее семьи.

Реакция пользователей соцсети оказалась неоднозначной, кто-то ей сочувствует, а кто-то удивляется, дескать, зачем президенту, писать надо сразу в Гаагу! Хотя по поводу произвола чиновников, верно подметил человек с ником oh_my_goddest: «Ну ты же однажды решила, что ты можешь делать что хочешь... бумеранг —он такой».

Ранее адвокат семьи Давид Кемулария сообщил РИА Новости, что повторная проверка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве показала, что отец Мары — Эльмар Багдасарян является законным гражданином РФ.

Фото: АГН «Москва»