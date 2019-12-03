Hyundai начала испытания пикапа Santa Cruz

Автомобиль в плотном камуфляже был замечен на одной из стоянок в Южной Корее.

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Почти пять лет назад компания Hyundai заявила о намерении выпустить пикап, концепт которого под названием Santa Cruz был представлен на Североамериканском международном автосалоне 2015 года.

Теперь появилась фотография тестового образца пикапа. Удивительно, но автомобиль, предназначенный для испытаний, выглядит так, словно он уже готов к производству, — ни одна деталь кузова не кажется временной.

Несмотря на тяжелый камуфляж, можно заметить одно существенное изменение по сравнению с концептом — автомобиль получил стандартные задние двери вместо полудверей, открывающихся против движения. Места на заднем диване при этом должно стать больше, хоть кабина и не выглядит просторной. Напомним, что в Hyundai обещали выпустить пикап компактного размера.

Камуфляж скрывает дизайн передней части пикапа, который получил кодовое название NX4, но, скорее всего, внешность автомобиля будет напоминать дизайн кроссовера Palisade. Это можно предположить из-за больших вырезов в камуфляже для фар.

Выпускать новинку планируют на заводе компании в Алабаме (США) с 2021 года. Это не первый пикап Hyundai в истории марки, поскольку в ее модельном ряду уже был подобный автомобиль, созданный на базе Pony.

Аналогичный пикап появится и у Kia, но ждать его в России не стоит.

Фото: thekoreancarblog.com