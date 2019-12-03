ГИБДД: «площадки» в экзамене на права не будет

С октября 2020 года ведомство намерено исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Соответствующее постановление скоро подпишет премьер-министр.

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ГИБДД ранее уже сообщала о планах объединить этапы «площадка» и «город» при сдаче экзамена на права. Минэкономразвития раскритиковало эту идею, однако позже ведомствам удалось договориться. Таким образом «площадки», как отдельного испытания, не будет уже с октября следующего года. Об этом агентству ТАСС сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

По его словам, ведомство сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. В частности, из правил проведения экзаменов исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. Проект постановления уже подготовлен для подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Поясним, в чем смысл этого нововведения: в ГИБДД считают, что навыки «площадки» проверяют во время внутреннего экзамена в автошколе, и этого вполне достаточно.

Основные же проблемы у новичков возникают при выезде в город, вот тут и нужно продемонстрировать свои навыки. Единый практический экзамен будет включать в себя элементы «площадки», но все же нацелен на то, чтобы в комплексе оценить умения будущего водителя в реальных условиях.

Также ранее рассматривалась идея разделить водителей на любителей и профессионалов, но пока о действиях в этом направлении ничего не слышно.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС