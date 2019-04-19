Опять двадцать пять! Водителей снова хотя поделить на любителей и профессионалов

На этот раз масштабную реформу обучения в автошколах предлагает Минтранс.

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В Минтрансе предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы обучение в автошколе больше не считалось образовательным процессом. Таким образом, тем, кто хочет получить права для личных целей, сделать это станет дешевле и проще.

Любителей больше не будут перегружать избыточной информацией, им не нужно будет изучать организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью движения. При этом, граждане, как и сейчас, будут сдавать экзамены в ГИБДД на все категории (B, C, D и т. д.), но оставаться любителями. Это приведет к удешевлению водительских курсов. Правда, в ведомстве назвали только данные суммарной экономии для граждан — 1,43 млрд в год, насколько дешевле станет обучение одного курсанта, пока неясно.

Если человек собирается работать водителем и стать профессионалом, пишет «Коммерсант», он должен будет за свой счет повысить квалификацию. Его обучат навыкам вождения во внештатных ситуациях, управления сочлененным и двухэтажным автобусом и обеспечения безопасности при перевозке пассажиров и грузов. Стоить такие курсы, по оценке Минтранса, могут от 2,7 тыс. до 12,3 тыс. рублей.

По окончании обучения гражданин получит свидетельство о профессии водителя сроком на пять лет. Компаниям, у которых есть парк грузовиков и автобусов, запретят нанимать водителей без профессиональных свидетельств.

Затраты на выполнение новых требований в Минтрансе оценили в 1,6 млрд руб.

Действие предлагаемого закона может затронуть интересы более 1,3 млн человек, ежегодно получающих права, из них 1 млн — категории B, 117 тыс.- категории С, 44,9 тыс.- категории D. При этом коснутся преобразования не только новичков, но и тех, кто получил права ранее и уже работает.

Сегодня граждане, обучающиеся на курсах вождения, получают профессию «водитель».

Идею разделить водителей на любителей и профессионалов, Минтранс выдвигал и раньше, но тогда она вызвала недовольство в обществе, и ведомство решило ее доработать.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС