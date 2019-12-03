Официантка получила на чай… автомобиль

Девушке приходилось очень долго добираться на работу, но ее проблема неожиданно раз и навсегда решилась.

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Адриана Эдвардс работает в ресторане Denny's в Галвестоне (США, штат Техас). Она копила деньги на машину, чтобы ей больше не приходилось ежедневно четыре с половиной часа добираться на работу. Однажды девушка обслуживала супружескую пару из постоянных посетителей ресторана, разговорилась с клиентами и посетовала на свою проблему. Те молча выслушали девушку, оплатили свой счет, а через несколько часов вернулись в ресторан и передали ей ключи от Nissan Sentra 2011 года. Причем машину они в тот же день купили специально для нее у автодилера. У них было только одно условие — впредь девушка также должна совершать добрые дела и помогать людям. Женщина, не захотевшая называть своего имени, сказала, что они как бы «заплатили» девушке вперед за помощь нуждающимся. Теперь, когда Адриана избавлена ​​от необходимости покупать машину, она говорит, что сможет поступить в колледж гораздо раньше, чем планировала, и готова помогать всем вокруг, настолько удача окрылила ее.





«Мне все еще кажется, что я сплю. Каждые два часа я подхожу к окну и проверяю, на месте ли моя машина. Я надеюсь, что однажды, когда я буду достаточно стабильна в финансовом плане, я смогу совершить такой же грандиозный поступок», — пообещала Эдвардс в интервью WSLS.

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Фото: WSLS 10 yotube