В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек

Пятилитровые канистры: выбираем лучшую Обилие АЗС позволяет спокойно разъезжать по стране без канистры в багажнике. Однако не в каждом захолустье встречаются фирменные заправки. И на новеньких платных автобанах порою на полсотни километров нет ни одной АЗС. Вот когда даже пять литров топлива могут очень даже пригодиться! Берегите автомобили Автомобиль сохранится в идеальном состоянии, если всю жизнь простоит на хорошей отапливаемой парковке. Но не для этого его делали. И как только машина выезжает из уютного гаража на улицу, её встречают самые разные напасти. Эксперты FIT SERVICE изучили типичные причины обращения на СТО в октябре и выяснили, что убивает ваши машины. По полям без полного привода? Легко! Тестируем цепи Эксперты «За рулем» проверили в деле цепи с разными механизмами крепления. Обе в значительной степени улучшили проходимость «подопытного» кроссовера, но к применению рекомендуется только одна из них.