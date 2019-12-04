В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек — журнал За рулем

В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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Сегодня в Саратове автобус, следовавший по маршруту №6, в 10 утра врезался в столб у дома 24 по улице Орджоникидзе. В результате пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель 1981 года рождения не справился с управлением, автобус занесло, и он врезался в столб, не доехав до остановки «Мебельная фабрика».

На место происшествия прибыла скорая, медики оказали помощь пострадавшим.

В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек — фото 1014206В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек — фото 1014207В Саратове автобус врезался в фонарный столб: пострадали 15 человек

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по городу Саратову и «Типичный Саратов»/VK

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