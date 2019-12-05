Инспектора протащили по дороге, зажав руку в окне

Сюжет, словно взятый из голливудского боевика, был разыгран сегодня в Красноярске.

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Утром 5 декабря 2019 года в Красноярске на улице Пограничников произошел конфликт между инспектором ГИБДД и 20-летней девушкой, находившейся за рулем своего кроссовера в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудник ДПС остановил Subaru Forester для проверки документов. За рулем автомобиля находилась молодая девушка, которая вместо того, чтобы предъявить водительские права, зажала руку инспектора стеклом и начала движение. Инцидент был снят на видео людьми из проезжавших мимо машин.

На кадрах видно, что инспектор скользит рядом с автомобилем, двигающимся на достаточно большой скорости, но с включенной аварийной сигнализацией. Как сообщают очевидцы, кроссовер тащил полицейского около 300 метров, после чего остановился.

Задержанная нарушительница отказалась проходить медицинское освидетельствование, но ее все равно доставили в медучреждение. Видимо, у сотрудников ГИБДД есть подозрения, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

Теперь девушке грозит не только лишение водительских прав. Согласно ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», подобное поведение наказывается штрафом до 200 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Недавно в Красноярске же пьяный водитель разбил несколько припаркованных автомобилей.

Фото, видео: YouTube