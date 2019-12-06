СМИ со ссылкой на Российский союз автостраховщиков писали, что тарифный коридор «автогражданки» может быть расширен на 30%. Чиновники и депутаты в один голос заявляют, что это «вброс» и никто такого не планировал.

Подогрела дискуссию о либерализации цен ОСАГО статья в «Известиях», где со ссылкой на Российский союз автостраховщиков утверждалось, что тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%. Ну а это, в свою очередь, повлечет увеличение тарифов на те же 30%.

Однако в самом РСА от этого наотрез отказываются:

«Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной „автогражданке“. Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения».

Высказались по поводу резкого скачка цен на ОСАГО и в ФАС. Заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Кашеваров отметил, что индивидуализация тарифа и расширение тарифного коридора помогут оздоровить рынок, но никакого повышения на 30% после принятия закона не будет.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, выступая в нижней палате парламента, что тарифы по ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна лишь их индексация на уровень инфляции.

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около 4%. Бред, этого не будет, я ответственно заявляю — на 30% тариф точно не повысится», — сказал он.

Известно, что Минфин разработал законопроект, предусматривающий, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты.

В том числе они смогут принимать во внимание грубые нарушения страхователем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречку, вождение в нетрезвом виде и т.д. Кроме того, Минфин предлагает исключить из расчета стоимости ОСАГО коэффициенты территории и мощности автомобиля. Вместо них предлагается расширить тарифный коридор, на сколько — пока обсуждается. В целом же планируется сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы добросовестные водители не платили за высокорисковых.

Впрочем, и в Банке России недавно прогнозировали, что новые лимиты выплат могут сделать ОСАГО на 25% дороже.

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