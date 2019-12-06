Пьяный водитель на чужом автомобиле разбил 13 машин В Санкт-Петербурге произошла массовая авария, виновником которой оказался пьяный водитель, систематически нарушающий ПДД. В Подмосковье перекрыли канал сбыта поддельных запчастей и моторных масел Преступники действовали с размахом — только моторного масла на складах было обнаружено более 30 тысяч литров. И все под маркировкой известных брендов. ОСАГО подорожает на 30% — эксперты нас уверяют, что нет СМИ со ссылкой на Российский союз автостраховщиков писали, что тарифный коридор «автогражданки» может быть расширен на 30%. Чиновники и депутаты в один голос заявляют, что это «вброс» и никто такого не планировал.