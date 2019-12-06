В Подмосковье перекрыли канал сбыта поддельных запчастей и моторных масел — журнал За рулем

В Подмосковье перекрыли канал сбыта поддельных запчастей и моторных масел

Преступники действовали с размахом — только моторного масла на складах было обнаружено более 30 тысяч литров. И все под маркировкой известных брендов.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили склады и офисы в подмосковном Королеве, где в больших количествах хранились контрафактные автозапчасти и более 30 тысяч литров моторного масла, маркированного логотипами известных производителей. Сбывали поддельную продукцию преступники через интернет-магазины.

Двоих участников ОПГ удалось задержать, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

У злоумышленников изъяли финансовые документы, компьютеры и другое оборудование, имеющее отношение к их преступной деятельности.

С подозреваемых по делу взяли подписку о невыезде. Полиция проводит дальнейшее расследование, чтобы установить возможных сообщников фигурантов этого дела.

Фото: Скриншот оперативной съемки МВД

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