В России резко вырос спрос на запчасти

Это показывает исследование, проведенное компанией Avito. На предложения о продаже запчастей стали откликаться на 20% чаще.

Материалы по теме Аренда с разборкой: каршеринговое авто продали по частям

Автомобиль под разбор в среднем стоит 11,4 тыс. руб., что на 22% больше, чем в прошлом году. Хотя в среднем автозапчасти подорожали только на 1% — средняя стоимость составила 6,6 тыс. рублей.

Число предложений о покупке автозапчастей выросло на 18%, спрос на них (число откликов) — на 20%, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование Avito, в ходе которого проанализировали около 250 тыс. объявлений о продаже запчастей в период с 1 января по 14 ноября 2019 года.

Дороже всего продаются двигатели (около 17,1 тыс. руб.), хотя они, в среднем, подешевели на 3%. В среднем на 3% дороже, за 13 тыс. руб., можно приобрести трансмиссию и привод. Дешевле всего можно купить стекла, которые, как и годом ранее, обходятся в среднем 2,6 тыс. руб. Не изменилась и стоимость электрооборудования — 3,5 тыс. рублей.

Цены на автомобили для разбора на запчасти выросли сразу на 22%, до 11,4 тыс. рублей, а интерес к ним скакнул сразу на 199%.

Аналитики говорят, что покупать автомобиль под разбор выгоднее, чем отдельные запчасти. В бэушках могут сохраниться в хорошем состоянии части кузова, стекла, выхлопные трубы. Причем это оригинальные детали известно какого качества, и устанавливать их на подержанные автомобили бывает выгоднее. У продавцов свой интерес — лучше продать автомобиль на запчасти, чем платить за утилизацию.

Спрос на детали увеличился неравномерно: на детали рулевого управления и салона — на 21%, на элементы освещения — 20%, на системы охлаждения и топливные и выхлопные системы — на 19%, электрооборудование и подвеску — на 13%, стекла — на 12%, аккумуляторы — на 8%. На двигатели спрос вырос на 2%, на столько же он упал к кузовным деталям.

Можно ли существенно сэкономить на запчастях? Можно, показало исследование британских аналитиков.



Фото: depositphotos.com