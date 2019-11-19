В России резко вырос спрос на запчасти

Скучаете в пробке, облокотившись о бардачок? Подпираете рукой подбородок во время вождения или, может быть, постоянно вытягиваете шею, чтобы «было лучше видно»? Все это признаки неправильной посадки. И все эти как бы незаметные действия тянут за собой весьма ощутимые последствия.
В 2019 году на российском рынке дебютировало сразу несколько интересных автомобилей, каждый из которых в той или иной степени попадает под модное определение «компактный кроссовер». А что вы думаете о каждом из них?
Популярные у нас японские кроссоверы теперь производятся в Питере. Но при этом стоят немало. Так, машина в базовой комплектации обойдется в 1,76 млн рублей, а топ потянет аж на 2,7 млн. «Но это же Тойота», — скажут почитатели модели, отправляясь в салон за автомобилем.
Бесступенчатая трансмиссия Jatco, которую вазовцы по-прежнему называют автоматом, поменяла характер Весты и поставила крест на дальнейшем использовании на ней робота АМТ. Жалеть не стоит! Даже с учетом выросшей вдвое доплаты за отсутствие педали сцепления. «За рулем» протестировал машину и выяснил, каковы ее расход топлива и дорожный просвет.
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