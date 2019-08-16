Сколько вы можете сэкономить на запчастях — исследование — журнал За рулем

Сколько вы можете сэкономить на запчастях — исследование

Исследование проводилось в Великобритании. В среднем сумма экономии составила более 1000 фунтов-стерлингов (79,5 тыс. рублей), а в некоторых случаях достигала 3000 фунтов-стерлингов (почти 240 тыс. рублей).

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Автомобилисты могут сэкономить немало денег, если при ремонте своих машин будут использовать не новые, а восстановленные детали, компоненты и агрегаты. К такому выводу пришли специалисты британской компании Warrantywise, занимающейся послепродажным гарантийным обслуживанием автомобилей.

Исследователи сравнили цены ремонта с использованием новых запчастей и восстановленных. Выяснилось, что разница в цене просто колоссальная. В большинстве случаев сломанные компоненты автомобилей подлежат восстановлению, что гораздо дешевле, чем покупка новых.

Автомобили, на которые все еще распространяются гарантийные обязательства производителей, ремонтируются исключительно новыми запчастями. Владельцев старых машин никто не заставляет делать так же, поэтому они могут сэкономить, используя восстановленные узлы и агрегаты.


«Дилеры редко предлагают вам варианты ремонта, так как предпочитают просто заменять старые детали новыми. Но это не всегда целесообразно. Отремонтировать машину можно за меньшие деньги, и качество при этом не пострадает», — говорит генеральный директор Warrantywise Лоуренс Уиттакер.

Для наглядности исследователи привели несколько конкретных примеров экономии при использовании не новых, а восстановленных агрегатов. В среднем, согласно исследованию, сумма экономии составила более 1000 фунтов-стерлингов (79,5 тыс. рублей), а в некоторых случаях достигала 3000 фунтов-стерлингов (почти 240 тыс. рублей).

Разница стоимости ремонта с использованием новых и восстановленных узлов и агрегатов в переводе на рубли

Марка, модель, год выпуска

Неисправный агрегат

Цена замены агрегата на новый, руб.

Цена ремонта агрегата, руб.

Экономия, руб.

BMW 3-й серии, 2009

Блок управления двигателем

93 502

23 873

69 629

Mercedes-Benz CLS, 2009

Панель приборов

108 940

23 873

85 067

Mitsubishi Lancer Evo X, 2009

Насос Active Yaw Control

278 278

51 327

226 951

Toyota Hilux, 2012

Дифференциал

127 163

29 841

97 322

Volkswagen Touareg, 2012

Карданный вал

94 696

34 854

59 842

Land Rover Discovery, 2010

Турбокомпрессор

147 773

63 184

84 589

Audi Q5, 2013

Светодиодная фара

85 942

13 130

72 812

Nissan X-Trail, 2015

Информационно-развлекательная система

266 501

36 366

230 135

Range Rover, 2010

Коробка передач

313 849

206 978

106 871

  • Рейтинг самых капризных и ломучих автоматических коробок передач вы найдете здесь.

Фото: depositphotos.com

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