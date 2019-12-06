Появилась информация, что японский производитель планирует привезти новый Ignis в нашу страну и сейчас изучает спрос у потенциальных покупателей.

Эта информация косвенно подтвердилась в соцсетях. Так, на официальных страничках Suzuki Russia в Фейсбуке и ВКонтакте появилось изображение модели с вопросом: «Как вы думаете, Suzuki Ignis сможет прижиться в России?».

Позиционируется кроссовер как «яркий, городской (Ред.: кроссовер) и с полным приводом».

«Лайк — если сможет, а если нет, то напишите почему», — просят пользователей. Пока автомобилю ставят лишь лайки, и с утра их набралось довольно много, народ проявляет живой интерес к модели.

Кто-то, правда, считает, что модель больше «женская», но основная масса полагает, что все будет зависеть от цены. Попутно пользователи просят вернуть на российский рынок так полюбившуюся модель Swift. В целом же люди говорят, что дизайн у Игниса неплохой и городской автомобиль в России нужен, тем более что выбор таких моделей на нашем рынке не так велик.

Ignis третьего поколения продается в Европе с 2016 года и оснащается 4-цилиндровым бензиновым мотором 1.2 Dualjet мощностью 90 л.с., который агрегатируется 5-ступенчатой механикой или роботом. В Германии за кроссовер в комплектации Basic с бензиновым мотором 1,2 л просят 12 740 евро, все остальные версии автомобиля гибридные, самую продвинутую — Comfort+ отдают уже за 18 740 евро.

Сейчас модельный ряд японского производителя в России представлен всего тремя моделями: кроссоверами Vitara (от 999 000 рублей) и SX4 (от 1 099 000 рублей) и рамным внедорожником Jimny (от 1 359 000 рублей).