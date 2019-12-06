Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — журнал За рулем

Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем»

На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты.

В этом году в Рождественской гонке помимо «За рулем» приняли участие команды 11 брендов: Lada, Hyundai, Renault, УАЗ, PSA (Citroen, Peugeot и Opel), Subaru, Jaguar Land Rover, а также новички-дебютанты­ — китайские компании Chery, Changan и Dong Feng, а финансовое сообщество представила команда Росдорбанка.

По регламенту мероприятия, каждую компанию представляли 4 участника, в том числе один топ-менеджер, автоматически являющийся капитаном команды. Гонку проводили на новом крытом автодроме картцентра Forza, который вместе с издательством «За рулем» стал спонсором соревнований.

Каждый пилот должен был откатать не менее 15 и не более 30 минут, при общей длительности соревнований 90 минут. Гонщики менялись, стараясь сэкономить заветные минуты и завоевать победное время, в итоге убедительную победу одержала команда PSA, второй финишировала сборная Лады, третьими стали «зарулевцы».

В финале состоялся заезд капитанов: в этой гонке уверенно победил лидер команды Subaru — заместитель главы департамента сервисного обслуживания Алексей Лукашевич. Серебро и бронзу получили капитаны Renault и PSA.

Поздравляем не только победителей, но и всех участников соревнований. Вне зависимости от завоеванного места, все сражались достойно и продемонстрировали командный дух и спортивный задор. Надеемся, что состязания за призовые места продолжатся и в следующем году!

А еще, как признаются сами участники гонки, это очень эффективный способ снять стресс от рутинной офисной работы. И так может сделать каждый. Берите на заметку!

«Рождественская гонка 2019», итоги

Место на финише

Команда

Результат

1

PSA*

166 кругов

2

Лада

+ 28,2 с

3

За рулем

+ 30,0 с

4

Renault

165 кругов

5

Subaru

164 круга

6

Hyundai

162 круга

7

Dong Feng

161 круг

8

УАЗ

161 круг

9

Росдорбанк

159 кругов

10

Jaguar Land Rover

156 кругов

11

Chery

152 круга

12

Changan

148 кругов

*Лучший круг в гонке — 30,928 с

Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем»

На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты.

Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015119Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015132Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015120Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015125Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015123Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015128Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015122Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015127Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015131Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015121Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015126Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015130Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015124Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015129Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015133Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем»
Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем»

На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты.

Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015122Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015121Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015119Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015132Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015120Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015125Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015123Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015128Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015127Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015131Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015126Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015130Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015124Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015129Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» — фото 1015133Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем»
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Теги: спорт
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