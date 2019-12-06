На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты.

В этом году в Рождественской гонке помимо «За рулем» приняли участие команды 11 брендов: Lada, Hyundai, Renault, УАЗ, PSA (Citroen, Peugeot и Opel), Subaru, Jaguar Land Rover, а также новички-дебютанты­ — китайские компании Chery, Changan и Dong Feng, а финансовое сообщество представила команда Росдорбанка.

По регламенту мероприятия, каждую компанию представляли 4 участника, в том числе один топ-менеджер, автоматически являющийся капитаном команды. Гонку проводили на новом крытом автодроме картцентра Forza, который вместе с издательством «За рулем» стал спонсором соревнований.

Каждый пилот должен был откатать не менее 15 и не более 30 минут, при общей длительности соревнований 90 минут. Гонщики менялись, стараясь сэкономить заветные минуты и завоевать победное время, в итоге убедительную победу одержала команда PSA, второй финишировала сборная Лады, третьими стали «зарулевцы».

В финале состоялся заезд капитанов: в этой гонке уверенно победил лидер команды Subaru — заместитель главы департамента сервисного обслуживания Алексей Лукашевич. Серебро и бронзу получили капитаны Renault и PSA.

Поздравляем не только победителей, но и всех участников соревнований. Вне зависимости от завоеванного места, все сражались достойно и продемонстрировали командный дух и спортивный задор. Надеемся, что состязания за призовые места продолжатся и в следующем году!

А еще, как признаются сами участники гонки, это очень эффективный способ снять стресс от рутинной офисной работы. И так может сделать каждый. Берите на заметку!

«Рождественская гонка 2019», итоги

Место на финише Команда Результат 1 PSA* 166 кругов 2 Лада + 28,2 с 3 За рулем + 30,0 с 4 Renault 165 кругов 5 Subaru 164 круга 6 Hyundai 162 круга 7 Dong Feng 161 круг 8 УАЗ 161 круг 9 Росдорбанк 159 кругов 10 Jaguar Land Rover 156 кругов 11 Chery 152 круга 12 Changan 148 кругов

*Лучший круг в гонке — 30,928 с

Информацию по итогам «Рождественской гонки» и «Гонки капитанов» можно найти по ссылкам.