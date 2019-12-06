Сегодня, в 17:40 Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты.
В этом году в Рождественской гонке помимо «За рулем» приняли участие команды 11 брендов: Lada, Hyundai, Renault, УАЗ, PSA (Citroen, Peugeot и Opel), Subaru, Jaguar Land Rover, а также новички-дебютанты — китайские компании Chery, Changan и Dong Feng, а финансовое сообщество представила команда Росдорбанка.
По регламенту мероприятия, каждую компанию представляли 4 участника, в том числе один топ-менеджер, автоматически являющийся капитаном команды. Гонку проводили на новом крытом автодроме картцентра Forza, который вместе с издательством «За рулем» стал спонсором соревнований.
Каждый пилот должен был откатать не менее 15 и не более 30 минут, при общей длительности соревнований 90 минут. Гонщики менялись, стараясь сэкономить заветные минуты и завоевать победное время, в итоге убедительную победу одержала команда PSA, второй финишировала сборная Лады, третьими стали «зарулевцы».
В финале состоялся заезд капитанов: в этой гонке уверенно победил лидер команды Subaru — заместитель главы департамента сервисного обслуживания Алексей Лукашевич. Серебро и бронзу получили капитаны Renault и PSA.
Поздравляем не только победителей, но и всех участников соревнований. Вне зависимости от завоеванного места, все сражались достойно и продемонстрировали командный дух и спортивный задор. Надеемся, что состязания за призовые места продолжатся и в следующем году!
А еще, как признаются сами участники гонки, это очень эффективный способ снять стресс от рутинной офисной работы. И так может сделать каждый. Берите на заметку!
«Рождественская гонка 2019», итоги
Место на финише
Команда
Результат
1
PSA*
166 кругов
2
Лада
+ 28,2 с
3
За рулем
+ 30,0 с
4
Renault
165 кругов
5
Subaru
164 круга
6
Hyundai
162 круга
7
Dong Feng
161 круг
8
УАЗ
161 круг
9
Росдорбанк
159 кругов
10
Jaguar Land Rover
156 кругов
11
Chery
152 круга
12
Changan
148 кругов
*Лучший круг в гонке — 30,928 с
Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты. Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем» На крытом автодроме Forza в Москве 5 декабря состоялась Рождественская гонка «За рулем»-2019. На несколько часов представители российского бизнеса сменили душные офисы на гоночные карты. Как избавиться от офисного стресса — метод от «За рулем»
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