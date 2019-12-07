Документов на автомобиль станет больше на один

Весной 2020 года все транспортные средства массой до 3,5 тонн получат дополнительный сопроводительный документ.

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Из-за появления нового ГОСТа, согласно которому автомобилисты должны быть информированы о степени энергоэффективности и экологичности транспортных средств, все они должны получить новый сопроводительный документ «этикетка энергоэффективности».

В новом документе будет содержаться информация о том, каков расход топлива или электроэнергии транспортного средства, указываться запас хода для электромобилей, а также уровень выбросов СО2 для ТС с двигателями внутреннего сгорания.

Таким образом, приобретая автомобиль, покупатель будет получать на руки на один документ больше, начиная с 31 марта 2020 года. ГОСТ распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн, если ежегодный объем выпуска модели превышает 2 тыс. штук.

«В России целесообразно накопить статистику по выбросам СО2 ( как впервые выпускаемыми в обращение транспортными средствами , так и по существующему парку ), на основании к оторой определить собственную политику в отношении регулирования выбросов СО2, возможно гармонизировав ее с мировыми тенденциями развития» , — приводит RT

Пока же сопроводительная документация на автомобили состоит из паспорта транспортного средства (ПТС), сервисной книжки и руководства по эксплуатации.