Документов на автомобиль станет больше на один

Водителям такси положено быть приветливыми и улыбчивыми, работа такая. Но ведь и пассажиры попадаются разные, не всегда милые, да и настроение, как и у всех людей, порой бывает не очень. Так чем же таксисты бывают особенно недовольны?
Редакция «За рулем» считает, что адреналин от скорости лучше получать не на обычных дорогах, а на специальных трассах. Так и безопаснее, и адреналин гуще! А самый доступный способ — прокатный картинг. Поэтому мы в очередной раз пригласили команды российских представительств автомобильных компаний на традиционную зарулевскую «Рождественскую гонку».
Аутлендер и Форестер носят громкие имена. Мы не стали спорить, поблекло ли что-то в Аутлендере от сборки в Калуге и стоит ли своей переплаты истинно японский Форестер. Просто бросили конкурентов на нашу полосу препятствий.
«За рулем» познакомился с полностью новым, восьмым поколением Сонаты. Это первая модель Hyundai со скрытыми ходовыми огнями, а еще у новой Сонаты появились проекционный дисплей и раскладное пассажирское сиденье спереди.