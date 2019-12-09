Накануне поздно вечером в Москве произошел инцидент, наделавший много шума. К счастью, никто не пострадал, как и сама виновница инцидента.

Поздно вечером на 33-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) водители заметили машину, из-под днища которой вырывался огонь. На сигналы водитель не реагировал, поэтому пришлось прижать автомобиль к обочине и таким образом остановить. За рулем горящей машины находилась женщина, которую с трудом удалось вытащить из транспортного средства. Она была сильно нетрезвой, с трудом оценивала происходящее и объявила, что машина не ее, прав у нее нет и вообще она «здесь ни при чем».

Водители смогли оперативно ликвидировать возгорание и стали ждать ГИБДД. В результате инцидента никто не пострадал, на женщину составлен административный протокол, подробности выясняются.

Последствия субботней аварии в Нижнем Новгороде, произошедшей по вине пьяного водителя, оказались гораздо серьезнее — пострадали 9 подростков, сопровождавшая их женщина скончалась от полученных травм.



Видео: YouTube