Угонщик-двоечник не справился с механической коробкой передач

Он просто не ожидал такого подвоха — машина вроде бы приличная!

Видео, снятое, предположительно, в Бразилии, подтверждает тот факт, что механические коробки передач уходят в прошлое. Ими разучились пользоваться даже угонщики. Так, мы видим, как злоумышленники «запирают» автомобиль Duster на узкой улочке, потом один из них, вооруженный автоматом, вытаскивает водителя из салона, садится за руль… и понимает, что управлять такой машиной не умеет. В отчаянии он кричит водителю, чтобы тот вернулся, но бедолаги уже и след простыл.

Угонщик еще какое-то время пытался совладать с «ретро»-коробкой, но в результате угодил прямо в лапы полицейским. Вот что значит плохо знать свое дело! Со стороны все выглядит довольно забавно, хотя владельцу Дастера в тот день, полагаем, было не до шуток.

Этого автоугонщика настигла мгновенная карма в виде кирпича в лицо.



Видео: YouTube