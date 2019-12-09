Компания GAC только что озвучила стоимость новой модели, продажи которой стартуют на российском рынке — кроссовера GS8.

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Новый кроссовер компании GAC уже называют китайским Ленд Крузером. Чтобы выяснить это, эксперты «За рулем» первыми взяли автомобиль на тест-драйв. Пока же судить о новинке можно только по ценам. Стоимость GS8 была объявлена сегодня в ходе презентации.

Самый доступный GAC GS8 в комплектации GE обойдется покупателю в 1 898 000 рублей. За эти деньги предлагается 7-местный переднеприводный кроссовер с 190-сильным турбированным двигателем объемом 2 литра и 6-ступенчатым автоматом Aisin. Нужно отметить, что данное сочетание коробки и мотора является единственным.

Комплектация GE включает в себя ксенон и светодиодные фонари, люк с электроприводом, электрорегулировками передних кресел в 10 направлениях. Кстати, сиденья имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Естественно, автомобиль оснащен кондиционером, различными системами безопасности, включая 6 подушек, системами помощи водителю и мультимедийной системой.

В более дорогой комплектации — GL — переднеприводный кроссовер стоит на 300 тыс. рулей дороже, 2 198 000 рублей. Он отличается светодиодными фарами, панорамной крышей, кожаным салоном с атмосферной подсветкой, системой кругового обзора, электроприводом двери багажника и полками беспроводной зарядки. Полноприводная версия GAC GS8 в комплектации GL стоит 2 298 000 рублей.

В топовой версии GT кроссовер оценивается в 2 498 000 рублей. Чтобы удивить покупателя, автомобиль снабдили особой системой очистки и ионизации воздуха в салоне, который может подсвечиваться одним из восьми оттенков цвета, выбирать которые можно прямо на ходу. Также добавлены подушки безопасности коленей не только водителя, но и переднего пассажира, и система удержания автомобиля в пределах полосы движения.

Ознакомиться с автомобилем лично можно в дилерских центрах GAC.

Узнать подробнее о новом китайском кроссовере на российском рынке можно здесь.

Фото: GAC