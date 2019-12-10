Jeep отзывает дефектные машины из-за сбоев коробок передач — журнал За рулем

Jeep отзывает дефектные машины из-за сбоев коробок передач

Под сервисную кампанию попали внедорожники Cherokee, выпущенные в период с марта 2018 года по настоящее время.

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Jeep > Cherokee

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В России объявлена отзывная кампания, в которой участвует 201 автомобиль Jeep Cherokee (KL), купленные в период с марта 2018 года по сегодняшний день.

Дефект был обнаружен в электронном блоке управления трансмиссией. Из-за его некорректных настроек во время сброса скорости двигатель может заглохнуть, что чревато возникновением аварийной ситуации на дороге.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых внедорожников необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилера Jeep, мастера которого проведут ремонтные работы за счет завода-изготовителя, бесплатно для автовладельцев. При этом предусматривается проверка программного обеспечения блока управления двигателем и блока управления трансмиссией. При необходимости оба блока будут перепрограммированы.

О необходимости обращения в сервис владельцев автомобиль Jeep Cherokee (KL) оповестят официальные представители АО «ЭФСИЭЙ РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль участвует в сервисной кампании, можно самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: depositphotos.com

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