Водитель микроавтобуса на встречке убил себя и четырех пассажиров

Еще четыре человека пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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В Борисоглебском районе Воронежской области на 622-м километре автодороги Москва-Астрахань произошла авария, в которой погибли пять человек и еще четверо получили ранения.

Виновником аварии стал один из погибших — водитель микроавтобуса Peugeot Boxer. Двигаясь в сторону Москвы, он, несмотря на плохую погоду, решил пойти на обгон. Выехав на полосу встречного движения, водитель из-за плохой погоды не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль Mercedes—Benz, после чего произошло столкновение с ехавшим в попутном направлении ВАЗ-2110.

«60-летний житель г. Волгоград, управляя пассажирским фургоном „Пежо Боксер“, двигаясь со стороны города Волгоград в направлении города Москва, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем „Мерседес“. После этого фургон допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 54-летнего жителя г. Борисоглебск, который двигался в сторону Москвы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В аварии погибли пять человек, включая водителя микроавтобуса. Еще один пассажир, а также три человека, ехавшие в автомобиле ВАЗ, получили ранения и были доставлены в больницу.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира фургона в возрасте от 27 до 60 лет скончались на месте происшествия. Кроме того, еще один пассажир „Пежо“ и водитель легкового автомобиля вместе с двумя пассажирами, в возрасте от 32 до 54 лет, доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести», — рассказали полицейские.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ведется следствие, в ходе которого опрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.

На днях пешехода сбили и переехали сразу четыре автомобиля.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Оренбургской области