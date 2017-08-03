Пешеход погиб под колесами четырех автомобилей

Водители двух из четырех транспортных средств покинули место ДТП, оставив человека на дороге.

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В Саратовской области под колеса грузовой ГАЗели попал пешеход. Авария произошла на трассе вечером 9 декабря на 510-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Балашовском районе.

Пешеход, двигаясь по правой стороне обочины, в попутном с транспортом направлении, вдруг решил перейти дорогу перед автомобилем, не убедившись в безопасности перехода. В результате столь необдуманных действий он был сбит грузовой ГАЗелью, водитель которой не успел затормозить. Ударом пешехода выбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса еще одного автомобиля.

«Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-2834, по предварительным данным, в пути следования допустил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении и начал переходить дорогу перед близко идущим автомобилем ГАЗ. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него допустил наезд автомобиль Volkswagen Polo», — дали пояснения аварии в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

После того, как человек попал под колеса VW Polo, по нему проехали еще две машины, водители которых предпочли не останавливаться и скрылись с места аварии.

«В результате пешеход от полученных травм скончался на месте», — рассказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время ведется следствие и уточняются все обстоятельства происшествия, устанавливается личность сбитого человека и разыскиваются покинувшие место аварии водители.

В 2018 году с мест ДТП сбежали почти 18 тыс. человек, которых Владимир Путин назвал армией трусов.

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