Армия трусов: 17 622 человека сбежали с места ДТП в 2018 году

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На очередной встрече с членами правительства президент России Владимир Путин озвучил печальную статистику о количестве водителей, которые предпочли сбежать с места аварий, вместо того, чтобы нести ответственность за содеянное.
По его словам, в 2018 году насчиталось более 17 тысяч таких храбрецов. При этом они бежали, нанеся людям травмы во время аварий, а несколько сот человек погибли по их вине.
«У нас в прошлом году 17 622 ДТП произошли с участием водителей, которые скрылись с места аварии. И в этих ДТП погибло 818 человек и ранено 17 946 человек», — приводит РИА «Новости» слова президента.
Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места аварий, в которых пострадали или погибли люди. Для таких беглецов предусматриваются продолжительные тюремные сроки.
- Подробнее о новых наказаниях для водителей, скрывшихся с места аварий, можно прочитать здесь.
- Новый закон позволит должным образом наказывать таких водителей, как Вячеслав Дмитренко, намерено сбившего курсанта МЧС.
Фото: Егор Алеев/ТАСС, Алексей Никольский/ТАСС
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