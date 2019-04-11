Черт знает что: умышленный наезд на курсанта и... ничего!

Великовозрастный сын известного врача намеренно сбил на Mercedes-Benz курсанта училища МЧС и уехал, никем не остановленный.

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В Воронеже сын известного местного медика, управляя кроссовером Mercedes—Benz, умышленно сбил курсанта училища МЧС. Для этого злоумышленник не поленился отъехать подальше, чтобы набрать скорость. После наезда на человека водитель скрылся с места преступления.

В этой истории шокирует и то, что инцидент произошел 1 апреля, но только теперь получил огласку. Все это время преступник жил как ни в чем не бывало, оставаясь на свободе. Только после того, как видео преступления попало в сеть, Следственный комитет забрал дело у полиции и возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Сбитый автомобилем курсант Давид Геворгян приехал на учебу в Воронеж из Севастополя. Он получил серьезные травмы: у него диагностировано сотрясение головного мозга и травмы головы, грудной клетки, левого локтя, а также гематома левой голени. У молодого человека выбиты зубы, а на голову наложено множество швов.

Покушение произошло во время субботника, который проводился у входа в училище МЧС. Давид стоял на обочине и смотрел в телефон. В этот момент его и сбил автомобиль, водитель которого перепутал Давида с другим курсантом, который до этого едва не задел метлой дорогой автомобиль.

Как сообщает РИА «Новости», до публикации видео вину за произошедшее сваливали на Давида, который якобы сам создал аварийную ситуацию, а видео пытались удалить.

За рулем сбившего Давида автомобиля оказался 45-летний Вячеслав Дмитренко, славящийся в городе неадекватностью. Он уже не первый раз дебоширит на дороге, имеет множество штрафов за нарушения ПДД. Вот один из зафиксированных случаев:

Его мать, 67-летняя Людмила Дмитренко, имеет звание «Заслуженный врач России», она профессор терапевтических дисциплин и специалист по взаимодействию с регионами в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко. В социальных сетях ходят слухи, что она уже оформила сыну справку о том, что он является душевнобольным человеком. Если это так, то Вячеслав может избежать наказания. В 2010 году Людмила подозревалась, что в возглавляемой ею поликлинике справки для получения водительских прав выдавались и наркоманам, и алкоголикам.

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Фото, видео: ВКонтакте