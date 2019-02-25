Водитель BMW, врезавшийся в толпу прохожих, был под веселящим газом

Трагедия произошла в ночь на воскресенье на Невском проспекте Санкт-Петербурга. В результате аварии два человека погибло, еще несколько находятся в больнице.

На записи с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей ДТП в центре Санкт-Петербурга, хорошо видно, как водитель BMW X6 вылетает на тротуар возле здания бизнес-центра «Невский Плаза» и одного за другим начинает сбивать пешеходов. В результате погибли 41-летний гражданин США и 39-летняя жительница Москвы, в больнице остается женщина в тяжелом состоянии и двое мужчин в состоянии средней тяжести.

Подозреваемый скрываться не стал, он задержан, и на него заведено дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 30-летнего водителя BMW X6 зовут Мурад Касымов, источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина был лишен прав еще в ноябре 2018 года. Тем не менее он продолжал регулярно нарушать ПДД, за ним числится неоплаченных штрафов на сумму более чем в 10 тыс. рублей. Самым частым видом правонарушения данного гражданина является превышение скорости.

На своей странице в соцсети ВКонтакте молодой человек любит выкладывать фотографии дорогих автомобилей, в том числе и BMW, за рулем которого он был в ночь трагедии, и свои фото с оружием.

В СМИ появилась версия, что совершивший аварию мужчина находился под действием веселящего газа — оксида азота, но официального подтверждения этому пока нет. Закись азота уже много лет является популярным развлечением у молодежи, его продают в виде шариков во многих ночных клубах и барах.

Бегун из Китая чудом увернулся от наезда Ленд Ровера, за рулем которого находился нетрезвый 50-летний мужчина.

Американская девочка сумела так ловко сгруппироваться, что, пролетев в воздухе несколько метров после столкновения с автомобилем, она не только встала на ноги, но и отделалась лишь незначительными ссадинами и царапинами.



Видео:YouTube

Фото: ВКонтакте