Водитель BMW, врезавшийся в толпу прохожих, был под веселящим газом

На записи с камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей ДТП в центре Санкт-Петербурга, хорошо видно, как водитель BMW X6 вылетает на тротуар возле здания бизнес-центра «Невский Плаза» и одного за другим начинает сбивать пешеходов. В результате погибли 41-летний гражданин США и 39-летняя жительница Москвы, в больнице остается женщина в тяжелом состоянии и двое мужчин в состоянии средней тяжести.
Подозреваемый скрываться не стал, он задержан, и на него заведено дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 30-летнего водителя BMW X6 зовут Мурад Касымов, источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина был лишен прав еще в ноябре 2018 года. Тем не менее он продолжал регулярно нарушать ПДД, за ним числится неоплаченных штрафов на сумму более чем в 10 тыс. рублей. Самым частым видом правонарушения данного гражданина является превышение скорости.
На своей странице в соцсети ВКонтакте молодой человек любит выкладывать фотографии дорогих автомобилей, в том числе и BMW, за рулем которого он был в ночь трагедии, и свои фото с оружием.
- Бегун из Китая чудом увернулся от наезда Ленд Ровера, за рулем которого находился нетрезвый 50-летний мужчина.
- Американская девочка сумела так ловко сгруппироваться, что, пролетев в воздухе несколько метров после столкновения с автомобилем, она не только встала на ноги, но и отделалась лишь незначительными ссадинами и царапинами.
Видео:YouTube
Фото: ВКонтакте
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