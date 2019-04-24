Новый закон усиливает ответственность водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

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Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предусматривается более жесткое наказание для тех водителей, которые скрылись с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

Закон разрабатывался по инициативе Правительства РФ. Согласно документу, если в ДТП есть пострадавшие, то сбежавший с места аварии водитель обрекает себя на:

исправительные работы, которые могут продлиться до трех лет. При этом виновный водитель лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок;

тюремное заключение сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае, если в аварии погиб человек, то сбежавшего с места происшествия водителя могут приговорить к тюремному сроку от двух до семи лет, а также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же в аварии, с места которой скрылся водитель, погибло более одного человека, то его могут лишить свободы на срок от четырех до девяти лет.

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