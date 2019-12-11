Универсал Lada Largus получил новую версию

АВТОВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на этот автомобиль.

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Спецверсию универсала Lada Largus, предназначенную для перевозки людей с ограниченными возможностями, показали еще в конце 2018 года. Теперь автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства, сообщает «Lada.Онлайн».

В основе спецверсии лежит семиместная модификация автомобиля с надстройкой на крыше со смотровыми окнами. Модель оснащена устройством, облегчающим доступ инвалиду в кресле-коляске. По пандусу коляска вместе с человеком закатывается в автомобиль, в котором есть четыре крепления для нее: два спереди и два сзади. Сидящий в коляске человек может пристегнуться специальным трехточечным ремнем безопасности не покидая инвалидного кресла.

Выпуском автомобиля займется дочернее предприятие АВТОВАЗа «ВИС Авто».

Обойдется Ларгус, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, в 1 миллион рублей. Сейчас на базе Lada Largus выпускают девять коммерческих и специальных автомобилей.

Фото: Ladalargus.net